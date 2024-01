67-jährige Autofahrerin fährt auf anderes Auto auf

Ein Frau aus Schrobenhausen hat in Neuburg einen Auffahrunfall verursacht. Sie bemerkte zu spät, dass das Auto vor ihr abbremste.

Eine 67-jährige Schrobenhausenerin fuhr am Freitag gegen 17.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2043 von der Zeller Kreuzung in Richtung Karlshuld. An der Abzweigung nach Zell musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 65-jährige Frau aus Schrobenhausen bemerkte dies in ihrem Auto zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, teil die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 3000 Euro. Beide Autos waren noch fahrbereit. Die Feuerwehren Zell und Bruck waren zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle vor Ort. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10