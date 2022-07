70 Absolventinnen der Maria-Ward-Schule Neuburg gehen ihre eigenen Wege

Alle Schülerinnen der Neuburger Maria-Ward-Realschule haben ihre Prüfungen bestanden. 29 von ihnen haben sogar eine Eins vor dem Komma.

Eine gefühlvolle Abschlussfeier erwartete die Familien und Freunde der 70 Absolventinnen im Kongregationssaal der Maria-Ward-Realschule. Aus zehnjährigen Mädchen, die vor sechs Jahren von der Grundschule auf die weiterführende Schule wechselten, entwickelten sich selbstbewusste Persönlichkeiten. Die gemeinsame Schulzeit durchlief viele Höhen und Tiefen, die sie zu einer eingeschworenen Gemeinschaft zusammenschweißten. Nun erhielten die jungen Frauen ihre Abschlusszeugnisse. Alle haben die Abschlussprüfung bestanden, 29 von ihnen sogar mit einer Eins vor dem Komma. Darauf können Direktor Heribert Kaiser und sein Kollegium mächtig stolz sein.

Nach der Ehrung der Jahrgangsbesten und der Zeugnisübergabe ertönte mit „Hall of fame“ der irischen Gruppe „The script“ der Abschlusssong der Absolventinnen. Foto: Doris Bednarz

Die Verabschiedung der Maria-Ward-Schülerinnen begann in der Hofkirche

Die eineinhalbstündige Verabschiedung der ehemaligen Schülerinnen, die mit der Ehrung der Jahrgangsbesten und der Zeugnisübergabe ausklang, startete mit einem festlichen Abschlussgottesdienst in der Hofkirche. „Gehe immer deinen eigenen Weg“, riet Konrektorin Anita Schmid den Absolventinnen in ihrer Begrüßung, die nach sechs Jahren den sicheren Hafen verlassen und nun an einer Wegkreuzung angekommen sind, an der sie sich entweder für das Berufsleben oder weiterführende Schulen entscheiden mussten.

Alica Schubert (8 c) an der Marimba spielte „Simons kleiner Traum“. Foto: Doris Bednarz

70 Schülerinnen der Maria-Ward-Realschule Neuburg haben die Prüfungen bestanden

„70 Schülerinnen haben nun einen Grund zu feiern. Der heutige Tag ist ein Meilenstein in eurem Leben. Ihr habt die Prüfung erfolgreich gemeistert, trotz der hohen Temperaturen der letzten Wochen. Nun könnt ihr die Zeit genießen, bevor ihr euch auf neue Aufgaben konzentriert“, betonte die stellvertretende Landrätin Sabine Schneider. Den Schülerinnen wurde nicht nur Wissen und soziale Kompetenz vermittelt, zwei Jahre Corona erforderten außerdem Flexibilität und Eigeninitiative. „Nun stehen euch mit der Mittleren Reife alle Wege offen, egal ob ihr nun eine Ausbildung oder den Wechsel an weiterführende Schulen anstrebt“, versicherte Sabine Schneider den Absolventinnen. Sie erinnerte sich an ihren eigenen Abschluss vor 40 Jahren. „Mir haben Respekt und Toleranz in Beruf und in der Politik sehr viel gebracht.“

Die drei Jahrgangsbesten der Maria-Ward-Realschule (von links): Johanna Meier, Sophia Franziska Bauer und Luisa Maria Hartl mit Direktor Heribert Kaiser. Foto: Doris Bednarz

„Sie haben es geschafft und können stolz sein“, lobte Stadtrat und Jugendreferent Roland Habermeier die Absolventinnen. Sie hätten unter erschwerten Bedingungen Zielstrebigkeit bewiesen und eine gute Basis bekommen.

Elternbeiratsvorsitzende Karin Katzki riet den Schülerinnen: „Für euch gilt es nun, unentdecktes Land zu entdecken. Ihr habt Corona bewältigt und musstet auf vieles verzichten.“ Sie zitierte Helmut Schmidt („In der Krise beweist sich der Charakter“) und appellierte an die Absolventinnen „Macht euch auf und macht es gut.“ Schülersprecherin Sabrina Hauser schilderte amüsante Begebenheiten der vergangenen Jahre, „1,30 m groß, Zahnlücke, einen viel zu großen Schulranzen und Angst – aber es war die beste Entscheidung, auf die Realschule zu gehen. Homeschooling lief gut, auch wenn das WLAN schlecht war, das Internet Hausaufgaben verschluckte und man deswegen länger schlafen konnte.“ „Meinen Respekt habt ihr“, lobte Direktor Heribert Kaiser seine ehemaligen Schülerinnen. Sie hätten die Etappen erfolgreich gemeistert und das unter erschwerten Bedingungen. Nach der Ehrung der Jahrgangsbesten und der Zeugnisübergabe ertönte mit „Hall of fame“ der irischen Gruppe „The script“ der Abschlusssong der Absolventinnen.

Die Gäste genossen die musikalischen Einlagen: Daria Boldyrew (8a) am Saxophon mit „My War“. Foto: Doris Bednarz

Die besten Absolventinnen der Maria-Ward-Realschule Neuburg

1. Sophia Franziska Bauer, 1,00, 10 c

2. Luisa Maria Hartl, 1,09, 10 c

3. Johanna Meier, 1,18, 10 c

4. Helena Maria Banzer, 1,27, 10 c

5. Laura Marie Hermann, 1,27, 10 a

6. Andrea Maria Geiger, 1,33, 10 b

7. Laura Zienczyk, 1,33, 10 b

8. Lena Beutler, 1,36, 10 a

9. Anna Reißner, 1,45, 10 c

10. Miriam Schmid, 1,45, 10 a