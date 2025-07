75 Jahre Sonax: Die nächste Generation steht bei der Unternehmensgruppe Hoffmann bereit

Einen passenderen Anlass hätten Friederike und Lorenz Hoffmann wohl kaum wählen können: Die Kinder von Manfred Hoffmann verkündeten beim fulminanten Geburtstagsfest zu 75 Jahre Sonax am Freitagabend auf dem neuen Firmengelände in Oberhausen, dass sie in den kommenden Jahren operativ in der Unternehmensgruppe Hoffmann einsteigen wollen. Damit ist klar: Die nächste und fünfte Generation im Neuburger Familienunternehmen ist nun bereit, Verantwortung zu übernehmen.

