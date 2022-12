Neuburg

vor 48 Min.

75 Jahre Vhs Neuburg: Bauchtanz, Chinesisch und viel mehr

Passend zum Jubiläum der Volkshochschule Neuburg die alte Schiefertafel, auf der Vorsitzender Walter Friemel das Gründungsjahr geschrieben hat. Während er den Zettel mit dem Programm für das Herbst-Trimester 1956 in der Hand hält, zeigt Geschäftsführerin Christa Jerominek-Mundil das 188 Seiten starke Programmheft mit dem aktuellen Vhs-Programm.

Plus Die Volkshochschule Neuburg wurde vor 75 Jahren gegründet. Sie hat eine bewegte Geschichte hinter sich, bevor sie an der Franziskanerstraße ihre Heimat findet. Von da an ging es rasant bergauf - bis Corona kam.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Sie bilden ein unvergleichbares Netz, damit Menschen sich wohnortnah weiterbilden können und unterstützen so die Möglichkeit und das Recht auf ein lebenslanges Lernen: Die Volkshochschulen (Vhs), die damit auch untrennbar mit gelebter Demokratie verbunden sind. Wie etwa die Einrichtung in Neuburg. Jetzt, im Dezember, feiert sie im Industriefondgebäude an der Franziskanerstraße ihr 75-jähriges Bestehen.

