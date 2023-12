Neuburg

18:00 Uhr

80-Jährige wird um 14.000 Euro betrogen: "Ich war einfach blind"

Plus In fünf Tagen verliert eine Seniorin aus Neuburg 14.000 Euro. Die Betrugsmasche der Täter ist perfide. Die 80-Jährige berichtet geschockt von ihren Erlebnissen.

Von Barbara Wild

Am 4. Dezember klingelt bei Maria Klautke aus Neuburg das Telefon. Frau Wolfrum von der Euro-Union ist in der Leitung und verkündet freudig, dass sie bei einem Gewinnspiel 38.500 Euro gewonnen habe. Der rüstigen Seniorin kommt das anfangs komisch vor, schließlich hat sie bei keinem Gewinnspiel teilgenommen. Aber Frau Wolfrum ist sehr freundlich und nimmt sich viel Zeit. Sie kann Maria Klautke, die in Wirklichkeit anders heißt, ihre Zweifel nehmen. Damit ist der Grundstein dafür gelegt, dass die perfide Betrugsmasche aufgeht und die Neuburgerin in nur fünf Tagen 14.000 Euro verliert.

Es ist viel Geld, das Maria Klautke gewonnen hat. Zumindest glaubt sie, dass sie gewonnen hat. Klingt auch alles sehr plausibel, was am Telefon geschildert wird: Es wurde eine beliebige Person in Deutschland ausgelost. Diese Person sei eben Maria Klautke. Aktuell befinde sie sich auf Position sechs der Gewinnerliste. "Ich habe wirklich gedacht, ich habe einfach Glück gehabt", sagt sie heute.

