Neuburg

19:40 Uhr

80 Musikanten beeindrucken beim Abschlusskonzert der Neuburger MWS

Plus Beim Abschlusskonzert der Maria-Ward-Schule zeigen die Jugendlichen, was sie gelernt haben. Musiklehrer Fabian Mnich schlüpft in die Rolle von Kapitän „Jack Sparrow“.

Von Doris Bednarz Artikel anhören Shape

Das Jahresabschlusskonzert – ein besonderer musikalischer Höhepunkt der Maria-Ward-Realschule am Ende des Schuljahres – war wie immer sehr gefragt und gut besucht. Die Familien und Freunde der Schülerinnen erhielten eine zweieinhalbstündige Kostprobe der musikalischen Vielfalt und des Könnens der Sängerinnen und Instrumentalistinnen. Die 330 Gäste im Kongregationssaal der Schule klatschten begeistert mit und belohnten die Musikanten der Schulband „Sound of Mary“, des Jugendchors und des Schulorchesters für viele Wochen gemeinsamer und zeitintensiver Proben, die sie neben Schulaufgaben und Prüfungen absolvierten. Mit den Musiklehrern Fabian Mnich und Christoph Hoffmann zeigten die musikbegeisterten Jugendlichen, was sie in den letzten Jahren gelernt haben.

Der Auftakt des abwechslungsreichen und imponierenden Abends lag in den Händen der Schulband „Sound of Mary“ die mit dem schwungvollen „Narcotic“ von Liquido den ersten Teil des Abends einleitete und von Musiklehrer Christoph Hoffmann an der Bassgitarre begleitet wurde. Es folgten „Blank Space“ von Taylor Swift und „This is the life“ der Schottin Amy McDonald. Der Text von „Shut up and dance“ von Walk the Moon beschreibt einen jungen Mann, der ein Mädchen kennenlernt, die ihn auffordert „die Klappe zu halten und mit ihr zu tanzen“ – was vermutlich viele der Gäste gerne auch getan hätten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen