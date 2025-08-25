Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Neuburg: 84-Jähriger übersieht Motorradfahrer – schwerer Sturz und kaputtes Bike

Neuburg

Neuburg: 84-Jähriger übersieht Motorradfahrer – der stürzt und muss ins Krankenhaus

In Neuburg übersieht ein 84-jähriger Autofahrer einen Motorradfahrer – der 24-Jährige stürzt und wird verletzt. Sein Krad wird heftig beschädigt.
    • |
    • |
    • |
    In Neuburg hat ein 84-jähriger Autofahrer einen Motorradfahrer übersehen. Der 24-Jährige stürzte und verletzte sich.
    In Neuburg hat ein 84-jähriger Autofahrer einen Motorradfahrer übersehen. Der 24-Jährige stürzte und verletzte sich. Foto: David Young, dpa (Symbolbild)

    Ein 84-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Neuburg beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen. Der Zweiradfahrer musste ausweichen und verletzte sich beim Sturz.

    24-Jähriger stürzt vom Motorrad und verletzt sich mittelschwer – 8.000 Euro Schaden

    Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, war der Mann gegen 17.15 Uhr von Gietlhausen kommend in Richtung Staatsstraße 2334 unterwegs. Beim Linksabbiegen übersah er einen 24-jährigen Motorradfahrer, der von Neuburg in Richtung Bergen fuhr. Der junge Mann verlor beim Ausweichmanöver die Kontrolle, stürzte und verletzte sich mittelschwer. Er kam mit dem Rettungsdienst in die Klinik Neuburg. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden