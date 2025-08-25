Neuburg: 84-Jähriger übersieht Motorradfahrer – der stürzt und muss ins Krankenhaus

Ein 84-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Neuburg beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen. Der Zweiradfahrer musste ausweichen und verletzte sich beim Sturz.

24-Jähriger stürzt vom Motorrad und verletzt sich mittelschwer – 8.000 Euro Schaden

Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, war der Mann gegen 17.15 Uhr von Gietlhausen kommend in Richtung Staatsstraße 2334 unterwegs. Beim Linksabbiegen übersah er einen 24-jährigen Motorradfahrer, der von Neuburg in Richtung Bergen fuhr. Der junge Mann verlor beim Ausweichmanöver die Kontrolle, stürzte und verletzte sich mittelschwer. Er kam mit dem Rettungsdienst in die Klinik Neuburg. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. (AZ)