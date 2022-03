Neuburg

vor 32 Min.

9000 Tonnen im vergangenen Jahr: Müll im Landkreis wird mehr

Der Müllberg wird nicht kleiner. 2220 Tonnen Sperrmüll sind 2021 in den Wertstoffhöfen gelandet, hier in der Zentrale am Sehensander Weg.

Plus Das Aufkommen an Rest- und Biomüll im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist leicht gestiegen. Einen drastischen Rückgang gibt es beim Bauschutt.

Von Winfried Rein

Der Müllberg im Kreis Neuburg-Schrobenhausen will nicht kleiner werden. Im Jahr 2021 holte die Müllabfuhr rund 9000 Tonnen Hausmüll ab, das sind knapp zwei Prozent mehr als 2020. Mathilde Hagl, Chefin der Kreisbetriebe für Abfallwirtschaft, stellte den Kreispolitikern im Werkausschuss einige Zahlen vor. Corona habe ihre Teams beim Transport und in den Wertstoffhöfen so wie andere Branchen auch stark belastet. Manchmal seien die Ausfälle grenzwertig gewesen, so Hagl, „aber wir haben es bisher stets geschafft, den Betrieb voll aufrecht zu erhalten“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .