95-Jährige wird in Neuburg in ihrem Haus überfallen und ausgeraubt

Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag eine Seniorin in ihrem Haus überfallen und ausgeraubt. Er fesselte die 95-Jährige an einen Stuhl. Die Kripo ermittelt.

Eine 95-jährige Rentnerin ist am Mittwochnachmittag in ihrem eigenen Haus von einem unbekannten Mann überfallen worden. Wie die Kripo Ingolstadt mitteilt, konnte der Täter Bargeld in dreistelliger Höhe erbeuten. Die Frau blieb unverletzt.

Die Tat hat sich laut Polizeibericht wie folgt abgespielt: Gegen 13 Uhr läutete der Unbekannte an der Tür des Einfamilienhauses der 95-Jährigen in der Weinbergstraße in Neuburg-Ried. Die Frau war alleine und öffente die Tür. Der mit einer Sturmhaube maskierte Täter drängte sie in die Wohnung und forderte sie auf, ihm Bargeld zu geben.

Neuburgerin wird in ihrem Haus von Unbekanntem überfallen: Kripo sucht Zeugen

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, fesselte er die Rentnerin an Händen und Füßen an einen Stuhl und durchsuchte Teile des Hauses nach weiterem Diebesgut. Nachdem er damit fertig war, löste er selbst eine Fessel und machte sich über die Terrassentüre davon. So konnte sich die Frau selber befreien und rief die Polizei.

Eine zügig eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt wegen Raubes und Freiheitsberaubung gegen den Unbekannten, der wie folgt beschrieben wird: Er war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, sein Körperbau war schlank. Er war mit einer hellgrauen Hose, einer grün-grauen Sportjacke, einem ebenfalls grün-grauen Rucksack sowie weiß-blauen Sportschuhen bekleidet. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/93430 mitzuteilen.

Ein ähnlicher Fall hat sich nur wenige Stunden vorher in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) ereignet. Auch dort klingelte ein Unbekannter an einer Wohnungstür. Als eine 53 Jahre alte Frau die Türe öffnete, griff er sie an und verletzte sie, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Dann betrat der Mann demnach die Wohnung, ging auf die 86-jährige Wohnungsinhaberin los und nahm eine Geldkassette an sich. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Auch hier wurde eine Fahndung eingeleitet, die jedoch bislang ohne Ergebnis blieb. (AZ)

