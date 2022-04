95 Jahre und geistig topfit: Gertrude Fröhlich aus Neuburg feiert Geburtstag

Plus Gertrude Fröhlich feiert an diesem Dienstag ihren 95. Geburtstag. Einer Leidenschaft geht die Neuburgerin täglich nach.

Sie liest gerne. Die Tageszeitung gehört zur täglichen Lektüre. Momentan schmökert sie zudem in einem Buch von Hermann Hesse. Der Titel: „Gertrud“. Nicht nur wegen des Namens mag Gertrude Fröhlich diesen Roman. Die Seniorin feiert an diesem Dienstag ihren 95. Geburtstag.