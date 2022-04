Neuburg

11:30 Uhr

96 Jahre und fit: Die Neuburgerin Sofia Sabljak feiert Geburtstag

Plus Sofia Sabljak aus Neuburg feiert an diesem Samstag ihren 96. Geburtstag. Sie schaut auf ein bewegtes Leben zurück.

Von Manfred Dittenhofer

Sofia Sabljak wird an diesem Samstag 96 Jahre. Wenn sie so darüber nachdenkt, kann sie es selbst nicht so recht fassen. Die Neuburgerin hat in diesen fast zehn Jahrzehnten einiges erlebt. Als sie 1926 geboren wurde, gehörte ihr Geburtsort in der Nähe von Cervenka noch zu Ungarn. Später fiel das Gebiet an Jugoslawien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

