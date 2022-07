99 Absolventinnen und Absolventen an der neuen PWS

Zehntklässler machen erstmals ihren Abschluss im neuen Schulgebäude der Paul-Winter-Realschule. Nicht nur für die Schülerinnen und Schüler ist es ein Abschied.

„Testsieger“ – von der Stiftung Schule getestet und für gut befunden. Mit diesem Motto verabschiedeten sich 99 Schülerinnen und Schüler von der Neuburger Paul-Winter-Realschule (PWS). Sie alle haben nun die Mittlere Reife in der Tasche, 17 unter ihnen sogar „mit einer Eins vor dem Komma“, wie Schulleiterin Sonja Kalisch bei der Abschiedsfeier betonte.

Es ist der erste Jahrgang, der seinen Abschluss an der neu gebauten Paul-Winter-Realschule absolviert hat und somit eine Premiere. Rektorin Sonja Kalisch erklärte, dass traditionell die drei Jahrgangsbesten ausgezeichnet werden – weil heuer aber zwei Schüler den exakt gleichen Schnitt haben, durften vier Absolventen nach vorne treten. Lukas Hecht hat einen Schnitt von 1,0, während Manuel Blasaditsch mit 1,3 abgeschnitten hat. Mit 1,5 beenden Franziska Klein und Veit Baumgärtner die Realschulzeit.

99 Absolventinnen und Absolventen an der Paul-Winter-Realschule Neuburg

Anders als beim Corona-Test wünsche man sich für die Abschlussprüfungen keine negativen, sondern positive Ergebnisse. Und so fielen dann auch die Resultate der PWS-Absolventinnen und Absolventen aus, wie Konrektor Martin Distl in seiner Begrüßungsrede lobte: „Ihr seid echte Testprofis.“

Zu Gast bei der Verabschiedung waren unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der umliegenden Gemeinden, Stadträtin Sissy Schafferhans und Landrat Peter von der Grün. Letzterer nutzte die Gelegenheit am Rednerpult, um mit dem Smartphone ein Foto von der voll besetzten PWS-Aula zu schießen. Denn anders als in den vergangenen, von der Pandemie geprägten Jahren konnten endlich wieder alle Abschlussschüler und -schülerinnen gemeinsam feiern. Auch viele Eltern und Angehörige waren mit dabei. Zu dem festlichen Anlass sorgten die Bläserklasse und die Schulband für Musik.

Auch die Jahrgangsstufensprecher Patricia Mergel und Edon Gashi haben eine Rede gehalten. Foto: Laura Gastl

Unter anderem kamen auch Marieke Hoffmann und Helmut Günter als Vertreter des Elternbeirats zu Wort. Sie hatten für jeden Schüler ein schwarz-weißes Festivalbändchen mit der Aufschrift „AK 2022 PWS“ dabei, ein Abschiedsgeschenk. Es sprachen außerdem die Klassenleiterinnen und -leiter aller vier Abschlussklassen, ehe die Absolventen ihre Zeugnisse erhielten. Im Anschluss bedankten sich die Schüler bei ihren Lehrkräften mit zahlreichen Präsenten. Lautstarker Applaus und Jubel zeugten während der gesamten Veranstaltung von der gegenseitigen Wertschätzung der Schüler und Lehrkräfte.

Auch für Schulleiterin Sonja Kalisch ist es ein Abschied

Auch die Jahrgangsstufensprecher verabschiedeten sich mit einer Rede von ihren Mitschülern, von ihren Lehrern und von der gesamten Schule. Patricia Mergel sprach von „einer Kraft, die alles verändert“, und von „einem Funken, der zur Flamme wird: wir selbst“. So haben es die 99 Zehntklässler zur Mittleren Reife geschafft. „Auch wenn sich diese Türe schließt, eine andere wird sich öffnen“, so die Jahrgangsstufensprecherin. Ihr Kollege Edon Gashi richtete sich direkt an die Mitschüler: „Alles Gute! Bleibt so, wie ihr seid!“

Das Schuljahr 2022 ist jedoch nicht nur das Abschiedsjahr für die Schülerinnen und Schüler, die nun in eine Ausbildung starten oder auf eine weiterführende Schule wechseln. Es ist auch das letzte Jahr an der PWS für Schulleiterin Sonja Kalisch: Kultusminister Michael Piazolo ernennt sie zum 1. August zur Ministerialbeauftragten für die Realschulen in München. Die Rektorin wird am kommenden Donnerstag mit einer eigenen Feier von der Paul-Winter-Realschule verabschiedet.