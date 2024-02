Neuburg

vor 31 Min.

Versöhnung an Valentinstag: Burgfunken und Anis Chaalali legen Streit bei

Anis Chaalali (2. von rechts) und die Burgfunken sprachen sich aus. Mit am Tisch waren Präsident Harald Zitzelsberger (rechts), Vizepräsidentin Michaela Beric sowie Hofmarschall Nico Zitzelsberger.

Plus Die Burgfunken und Gastronom Anis Chaalali sprechen sich aus und legen ihren Zoff bei. Im kommenden Jahr soll es wieder einen Faschingsumzug in Neuburg geben.

Der öffentlich ausgetragene Zoff zwischen den Burgfunken und dem Neuburger Gastronomen Anis Chaalali hat hohe Wellen geschlagen. Am Aschermittwoch - in diesem Jahr passenderweise der Valentinstag - haben sich die Beteiligten ausgesprochen und versöhnt. Jetzt schauen sie gemeinsam auf die Zukunft des Neuburger Faschings und kündigen für nächstes Jahr bereits zwei große Events an.

Wie berichtet, hat sich Burgfunken-Präsident Harald Zitzelsberger bei der Rosenmontagsgaudi abfällig über Chaalalis Faschingsdienstags-Party auf dem Schrannenplatz geäußert und diese als "Gegenveranstaltung" zur Kehraus-Party der Burgfunken bezeichnet, was in Neuburg "gar nicht geht", so seine Worte. Die Folgen waren eine wütende Nachricht Chaalalis auf Facebook und viele kritische Kommentare. "Da ist vieles vermischt worden", bedauert die Burgfunken-Vizepräsidentin Michaela Beric.

