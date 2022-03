Neuburg

vor 48 Min.

Ab 60 kostenfrei im Neuburger Stadtbus: Gut gemeint, aber...

Kostenfreie Fahrt im Stadtbus wird es zwar nicht für die Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren geben. Aber die Stadt will in dieser Hinsicht über den Tafelverein Bedürftigen in Neuburg helfen.

Plus Der Antrag der Stadtratsfraktion der SPD wurde noch vor der Invasion der Russen in die Ukraine gestellt. In der jetzigen Situation seien „Geschenke“ wie diese nicht mehr möglich. Helfen will die Stadt Armen aber trotzdem.

Von Manfred Rinke

Der Seniorenbeirat hatte sich bereits gefreut über den Antrag der Stadtratsfraktion der Neuburger SPD und konnte ihn nur unterstützen. Auch der Sozialverband VdK und die AWO in Neuburg stellten sich hinter den Antrag. Und vielleicht wäre die Entscheidung im Werkausschuss am Montagabend auch anderes ausgegangen, hätte die Invasion der Russen in die Ukraine nicht die Welt verändert. So stand Ralph Bartoschek als Vertreter der SPD-Fraktion im Ausschuss am Ende alleine als Befürworter da.

