Neuburg

vor 31 Min.

Abenteuer am Südpol: Ein Neuburger Schreiner in der Antarktis

Die Neumayer-Station III wird von 16 Stelzen getragen. Regelmäßig heben Techniker die Station mit einer hydraulischen Hebevorrichtung an. So kann die Station mit der Schneedecke mitwachsen und die Plattform liegt immer circa sechs Meter über dem Eis. Damit kann sie nicht eingeschneit werden.

Plus Der 20-jährige Jonas Hornik war vier Monate lang auf einer deutschen Polarforschungsstation am Südpol. Was er dort im ewige Eis gemacht hat.

Von Claudia Stegmann

Ekström-Schelfeis, Atka-Bucht, nordöstliches Weddell-Meer. So lautete die Adresse, an der Jonas Hornik aus Neuburg zuletzt gearbeitet hat. Es ist der südlichste Arbeitsplatz Deutschlands, erbaut auf einer 200 Meter dicken und 250 Quadratkilometer großen schwimmenden Eisplatte. Vier Monate war er dort und erlebte ein „krasses Abenteuer“. Der 20-Jährige, der in seiner Freizeit Fußball bei der SpVgg Joshofen-Bergheim spielt, war auf der Neumeyer-Station III in der Antarktis, um dort als Schreiner zu arbeiten. Seinen Job bei der Schreinerei Pettmesser in Oberhausen hat er dafür an den Nagel gehängt. Doch dieser Schritt war ihm seine Erfahrung am Südpol allemal wert.

