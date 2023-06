Abgesperrtes Fahrrad in Neuburg entwendet

Ein Dieb stiehlt in Neuburg ein Fahrrad. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Neuburg ist ein abgesperrtes Fahrrad gestohlen worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am 12. Juni erschien ein 70-jähriger Neuburger in der Wache der Polizeiinspektion Neuburg und meldete den Diebstahl seines Fahrrades. Das schwarze Trekkingrad stand im Zeitraum von 27. Mai um 21 Uhr bis 9. Juni um 10 Uhr im Bereich der Münchener Straße Ecke Eybstraße in Neuburg.

Das Fahrrad war mit einem entsprechenden Schloss gesichert, welches der unbekannte Täter vor Ort beließ. Den Zeitwert des Rades schätzte der Neuburger auf circa 140 Euro. Die Polizei Neuburg erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)