Abi-Endspurt bei der FOS/BOS in Neuburg

237 Prüflinge an der FOS/BOS in Neuburg haben das Deutsch-Abitur hinter sich. Doch die Prüfungen sind nicht vorbei.

Volle Konzentration: 237 Neuburger FOS- und BOS-Absolventen und Absolventinnen büffelten am Mittwoch über ihrer ersten Abiturprüfung in Deutsch. Die Technikerklassen lösen ihre Aufgaben im Kolpingsaal (Bild), die anderen schreiben in der Sporthalle und in weiteren Schulräumen an der Pestalozzistraße. Am Freitag sind Profilfächer wie Biologie, Betriebswirtschaft oder Physik an der Reihe, am Montag wartet Mathematik und am Dienstag Englisch.

55 der Prüflinge beenden die 13. Klasse und streben die allgemeine Hochschulreife an. Kultusminister Michael Piazolo (FW) sieht Fachabitur oder Abitur als "erstklassiges Startticket für die Zukunft" und drückt den 29.000 Absolventen der Fach- und Berufsoberschulen in Bayern die Daumen.