Neuburg

vor 17 Min.

Abiturprüfungen in Neuburg: Mit Deutsch geht's los

Plus 76 Absolventen sind am Neuburger Descartes-Gymnasium mit Deutsch in die Abschlussprüfungen gestartet. Nach zwei Corona-Jahren sehnen sie sich nach einer Pause.

Von Winfried Rein

35.000 Abiturientinnen und Abiturienten in Bayern starteten am Mittwoch mit Deutsch in ihre Abschlussprüfungen. Dazu gehören die 76 Absolventen des Neuburger Descartes-Gymnasiums. „Alle sind an Bord“, meldete Direktor Peter Seyberth. In der neuen Sporthalle brüteten sie über Literaturepochen, Interpretationen, Sachtexte und Kommentare. „Im Großen und Ganzen machbar“, lautete später das Urteil zur Aufgabenauswahl. Vor der Schule diskutierte die Q12 angeregt ihre Arbeiten und die vermeintlichen Ergebnisse.

