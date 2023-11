Neuburg

vor 47 Min.

Abrissarbeiten laufen: Neuburger Pinoil-Tankstelle verschwindet

Die Pinoil-Tankstelle in der Ingolstädter Straße in Neuburg wird derzeit abgerissen.

Artikel anhören Shape

An der Pinoil-Tankstelle an der Ingolstädter Straße in Neuburg laufen die Abrissarbeiten. Was wird künftig aus dem Grundstück? OB Gmehling macht eine klare Ansage.

Die Pinoil-Tankstelle an der Ingolstädter Straße in Neuburg verschwindet jetzt langsam. Im Moment reißt ein Abbruchbagger die Gebäude ab, danach müssen die Tanks im Boden entfernt werden. Dass die Tankstelle aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben werden müsse, sei sehr schmerzvoll für ihn, so Pächter Sven Seibt. Neuburg: Pinoil-Tankstelle in Ingolstädter Straße wird abgerissen Früher standen an der Ingolstädter Straße fünf Tankstellen. Die Eigentümerin aus München hat das Gelände angeblich zum Verkauf angeboten. Die Stadt Neuburg hat über einen Ankauf im Finanzausschuss gesprochen. "Wir kaufen aber das Grundstück nicht", erklärte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Lesen Sie dazu auch Neuburg Tankstelle in Neuburg verschwindet: So laufen die Abrissarbeiten

Neuburg Pinoil-Tankstelle in Neuburg schließt und wird abgerissen

Themen folgen