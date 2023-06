Abschied am Descartes-Gymnasium: 99 junge Leute schaffen das Abi

Plus Das Neuburger Descartes-Gymnasium verabschiedet 99 Abiturienten. In diesem Jahr fallen rekordverdächtig viele Fehltage und 16 Bestnoten unter 1,5 ins Auge.

99 sind angetreten, und alle 99 haben bestanden – besser geht’s doch gar nicht. Entsprechend fröhlich und erleichtert nahmen die 55 Abiturienten und 44 Abiturientinnen des Neuburger Descartes-Gymnasiums am Freitag ihre Zeugnisse entgegen.

Und nachdem auch noch 16 Absolventen Notendurchschnitte von 1,5 bis 1,0 aufweisen, fiel es Direktor Peter Seyberth leicht, erneut von einem „guten Jahrgang“ zu sprechen. Das könne man auch angesichts von rekordverdächtigen Absenzen, Fehltagen, sagen. Der Neuburger Gesamtschnitt liegt bei 2,30 (Bayern 2,24), „aber Hauptsache ist, dass alle bestanden haben“. Nikolas Müller, Lukas Brüger und Philipp Weiß schafften gar die Traumnote 1,0.