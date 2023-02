Neuburg

06:00 Uhr

Abschied von Gundolf Hunner: Er verkörperte Fitness und Künste

In der Hofkirche nahmen Wegbegleiter Abschied von Gundolf Hunner. Vor dem Altar stand ein Foto des Regisseurs vom ersten "Susanna"-Stück 1999 in Rennertshofen.

Plus Bei einem Gottesdienst in der Hofkirche in Neuburg nahmen viele Trauernde Abschied von Gundolf Hunner. Stadtpfarrer Herbert Kohler sprach von einem "Marathon" für das Laientheater.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Der Abschied galt einem hervorragenden Lehrer, Sportler und Theatermann: Freunde, Wegbegleiter und Bekannte gedachten gestern in der Hofkirche des mit 75 Jahren verstorbenen Gundolf Hunner. Ehemalige TSV-Leichtathleten, Pädagoginnen und Pädagogen des Descartes-Gymnasiums sowie Vertreter der Theatergemeinde waren gekommen.

