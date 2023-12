Neuburg

12:00 Uhr

Abschieds-Sitzung: Personeller Umbruch beim Neuburger Seniorenbeirat

Plus Der Seniorenbeirat Neuburg trifft sich zum letzten Mal in diesem Jahr und zum letzten Mal in alter Besetzung. Neun Mitglieder verlassen das Gremium, darunter die Vorsitzende.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Am Montag leitete Renate Wicher zum letzten Mal eine Sitzung im Neuburger Rathaus als Vorsitzende. Mit ihr verlassen weitere acht Mitglieder den Seniorenbeirat Neuburg. Ab 1. Januar wird dann das neu gewählte und per Satzungsänderung auch vergrößerte Gremium die Arbeit aufnehmen.

Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gemehling ließ es sich nicht nehmen, die scheidenden Akteurinnen und Akteuren persönlich zu verabschieden und ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement zu danken. „Ich habe versucht, bei Renate Wicher und Waldemar Foh zu intervenieren, aber mein Charme hat nicht ausgereicht“, schmunzelte das Stadtoberhaupt, bevor er die Vorsitzende, ihren Stellvertreter sowie die anderen Mitglieder aus dem Gremium verabschiedete. Neben den beiden erstellte auch Schriftführer Klaus Ehneß sein letztes Sitzungsprotokoll als Schriftführer. Außerdem scheiden Ursula Eitelhuber, Anita Fröde, Lothar Klingenberg und Marika Wiener als Beiräte sowie Erwin Breisach, Luise Hellweg und Christa Horn als Mitarbeitende aus dem Seniorenbeirat aus.

