Abschluss an der Mittelschule nach acht Jahren Schule und einem „Hausjahr“

96 Schülerinnen und Schüler erhalten den qualifizierenden Abschluss der Neuburger Mittelschule. Bei einer gemeinsamen Feier lassen die Absolventen und Absolventinnen ihre Schulzeit Revue passieren.

Vom theorieentlasteten Abschluss der Praxisklasse bis hin zur Mittleren Reife gab es für 96 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Neuburg allen Grund zum Feiern. Gemeinsam mit Eltern und ihren Lehrerinnen und Lehrern ließen sie den letzten Tag ihrer Schulzeit gemeinsam bei einer Feier ausklingen.

Der Pausenhof der Mittelschule verwandelte sich in ein liebevoll geschmücktes Festgelände mit Bühne, Pavillons und Instagram-Fotowänden. Für das leibliche Wohl während der Abschlussfeier sorgte das Team um Förderlehrer Uli Zech und der Elternbeirat. Die musikalische Umrahmung – so hat es an der Mittelschule inzwischen Tradition – übernahm die Saitenmusik-Gruppe von Silke Männel sowie die Schulband unter der Leitung von Heinz Kosak. Für Letzteren war es im Übrigen auch ein Abschluss, da er mit Ablauf dieses Schuljahres in den Ruhestand treten wird. Einen Anlass, den die Mitglieder der Schulband nutzten, um sich mit emotionalen Worten bei „ihrem Lieblingslehrer“ zu bedanken.

Anne Graf, Rektorin der Neuburger Mittelschule, schickte die Abschlussschüler auf "die lange Reise des Lebens"

Doch selbstverständlich standen die erfolgreichen Abschlussschülerinnen und -schüler im Mittelpunkt. Sie alle haben neun beziehungsweise zehn Schuljahre erfolgreich abgeschlossen und wurden von Rektorin Anne Graf auf „die lange Reise des Lebens“ geschickt. Das Abschlusszeugnis sei nun der Passierschein, um den eigenen Weg zu gehen. Graf erinnerte auch daran, dass der jetzige Abschlussjahrgang ganz besonders mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu kämpfen hatte, weil die Klassen immer wieder in das sogenannte Homeschooling geschickt werden mussten. Diesen Faden griffen auch Katharina Pfahler und Nashbir Faedi in ihrer humorvollen Abschlussrede der Schülerinnen und Schüler auf, in dem sie einbrachten, dass sie eigentlich gar keine neun Schuljahre hatten, sondern acht und ein „Hausjahr“ – denn insgesamt musste der diesjährige Abschlussjahrgang ein ganzes Schuljahr zu Hause verbringen. Ergänzt wurde die kurzweilige Abschlussrede durch Beiträge von Justin Rump und Gabriel Fischer, die sich bei den Lehrerinnen und Lehrern für die Unterstützung in den vergangenen Jahren bedankten.

Die Komplimente wurden durch die Klassenleitungen bei der feierlichen Übergabe der Abschlusszeugnisse gleich wieder zurückgegeben. Den Besten gebührte die persönliche Ehrung durch die Schulleitung bestehend aus Anne Graf und Kerstin Zischler. Zu den Besten der Absolventinnen und Absolventen des qualifizierenden Abschlusses der Mittelschule gehörten Roxana Gug (1,3), Katharina Pfahler (1,5), Sandi Omanovic und Danha Koucha (beide 1,6) sowie Lukas Appel, Korbinian Habermayer und Maksym Pohylko (alle 1,8).

Aus der P-Klasse der Mittelschule Neuburg erreichte Sebastian Stöckl mit einem Schnitt von 1,2 den besten Abschluss

Aus der P-Klasse hat Sebastian Stöckl mit 1,2 den besten Abschluss erreicht. Die drei Besten aus der M-Klasse waren Uur Isamilov (1,3), Maximilian Berger (1,8) und Malgorzata Macztak (2,0). Als kleine Anerkennung für ihre Leistungen überreichte Elternbeiratsvorsitzender Markus Amann, stellvertretend für den Freundeskreis der Mittelschule, den erfolgreichsten Absolventen und Absolventinnen Gutscheine.

Der offizielle Teil der Feier wurde durch kurze abschließende Worte der fünf Klassenleitungen der Abschlussklassen abgerundet, bevor man zum gemütlichen Beisammensein überging und Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern gemeinsam bei Kaffee und Kuchen den für die Absolventen letzten Tag an der Neuburger Mittelschule gemeinsam ausklingen ließen. (AZ)