Abschluss-Party im Freien: So lief das zweite "River Beats" in Neuburg

Die Abschlussparty „River Beats“ in Neuburg fand zum zweiten Mal statt. Künftig muss sich die Veranstaltung wohl einen neuen Standort suchen.

Die Absolventinnen und Absolventen aller beteiligten Neuburger Schulen feierten am vergangenen Wochenende in der zentral organisierten Party „River Beats“ ihre Abschlussfeier. Nicht nur aus Neuburg, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden sind die Schüler und Schülerinnen gekommen. Lena Schläger, die Sprecherin des Jugendparlaments, half beim Einlass. Lange Schlangen bildeten sich vor dem Döner-Stand – der Bayerische Jugendring spendierte im Rahmen einer Aktivierungskampagne 30 Döner. Gute Musik, eine Foto-Box, eine Wall-of-Fame, Cocktailbar, Wasserpistolen und verschiede Spiele sorgten für eine coole Stimmung auf der Brandlwiese. Die Teilnehmenden feierten eine Party im Freien – passend zum Namen direkt neben der Donau. Kreisjugendreferent Matthias Enghuber und Dritter Bürgermeister Peter Segeth lobten die erstklassige Vorbereitung durch den Kreisjugendring und das Team vom Juze Neuburg, sowie durch Mithilfe vom Jugendparlament Neuburg. „Das sollte zur Tradition werden“, hieß es.

Zur Abschlussparty River Beats in Neuburg kamen rund 300 Jugendliche

Nach Angaben von Guido Büttner, Geschäftsführer des KJR Neuburg-Schrobenhausen, kamen am Samstag rund 300 Jugendliche. Ein Wert, der die Verantwortlichen nicht ganz zufriedenstellt. „Wir hatten mit mehr gerechnet“, sagt Büttner. Möglicherweise hätte ein Termin am Freitag mehr Absolventinnen und Absolventen angelockt – vor allem die aus den umliegenden Kreisgemeinden, die dann am Samstag nicht extra nach Neuburg fahren müssten, so Büttner. Mit der Durchführung der Veranstaltung war er ansonsten sehr zufrieden. Es sei „super“ gelaufen. Die Brandlwiese habe im Anschluss genauso ausgesehen wie zuvor, so Büttner.

Doch wo eine künftige River-Beats-Veranstaltung stattfinden kann, ist unklar. Die Untere Naturschutzbehörde hatte dem Event heuer lediglich eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Ob dies auch in Zukunft möglich ist, ist ungewiss. „Wir wünschen uns von der Politik, dass man uns einen Platz zur Verfügung stellt, mit dem wir langfristig planen können“, betont Büttner. Dies sei wichtig, damit sich die Veranstaltung etablieren kann. Der Volksfestplatz sei beispielsweise gut geeignet, doch die Jugendlichen haben sich gegen diesen Standort ausgesprochen. Auch benötige man mehr helfende Hände. Büttner wolle nun abklären, ob sich etwa die Bürgerhäuser einbringen können. (AZ, ands)

