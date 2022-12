Abstimmung beendet: Kein Glockenbach-Konzert in Neuburg

Neuburg war im Rennen um ein vorweihnachtliches Konzert von Glockenbach auf dem Schrannenplatz. Doch die Stadt geht beim "Bayern 3 Liveclub" leer aus.

Der "Bayern 3 Liveclub" kommt nicht nach Neuburg. Der Donaustadt entgeht dadurch ein Konzert des angesagten Musikprojekts Glockenbach am 22. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz. Neuburg hatte es mit zwei anderen bayerischen Städten, Straubing und Bayreuth, in die finale Abstimmung des Radiosenders geschafft.

"Bayern 3 Liveclub": Kein Konzert von Glockenbach in Neuburg

Unter anderem das Stadtmarketing hatte intensiv dafür geworben, für Neuburg abzustimmen, um somit ein spektakuläres Live-Event in die Region zu holen. Doch seit Montagmorgen steht fest: Das Winterdorf in Bayreuth bekommt den Zuschlag für das begehrte, vorweihnachtliche Konzert. (ands)

