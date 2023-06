Neuburg

vor 33 Min.

Abwechslung trifft Belastung: Eine angehende Rettungssanitäterin erzählt

Plus Die Neuburgerin Hannah Leitenstern absolviert gerade eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin beim heimischen BRK. Warum die 20-Jährige darin ihre Erfüllung gefunden hat.

Von Katrin Kretzmann

Es ist 5.45 Uhr, als die Meldung eingeht, dass eine Seniorin in ihrer Wohnung gestürzt sei. Sie hat sich den Oberschenkelhals gebrochen, muss ins Krankenhaus. Doch sie dorthin zu bringen, wird für den herbeigeeilten Rettungsdienst zur Herausforderung. Das Treppenhaus ist so eng, dass es unmöglich ist, die Frau mit einer Trage nach unten zu bringen. Die einzige Alternative ist die Drehleiterrettung über den Balkon, mit Unterstützung der Feuerwehr. "Und das war mein erster Einsatz", erzählt Hannah Leitenstern. Die 20-Jährige absolviert gerade eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin beim BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen – und hat damit einen Karriereweg eingeschlagen, der sie – aller Widrigkeiten zum Trotz – jeden Tag erfüllt.

Den ganzen Tag nur im Büro sitzen und am PC arbeiten? "Das wäre gar nichts für mich", sagt Hannah Leitenstern. Die Neuburgerin braucht "Action, und vor allem das Soziale darf nicht fehlen". Nachdem sie ihr Abitur 2021 in der Tasche hatte, machte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr bei Regens Wagner Hohenwart, liebäugelte dann mit dem Beruf der Erzieherin sowie der Physiotherapeutin, aber auch der Hebamme. Doch am Ende war es der Rettungsdienst, der sie am meisten interessierte. Hier war es auch BRK-Organisationsleiter Bernhard Pfahler, Leitensterns Nachbar, der sie bestärkte, die Ausbildung zur Rettungssanitäterin zu machen – und im September vergangenen Jahres ging es los.

