"Ach, die Weiber!": Junge Oper Neuburg zeigt Lehárs beliebtestes Werk

Die Junge Oper Neuburg inszeniert "Die lustige Witwe". Für Leiter Franz Garlik ist es das perfekte Stück auch für Opernlaien.

Es ist schon eine Mühsal mit den Frauen: Sie wollen umgarnt werden, gestreichelt und liebkost, und dann zieren sie sich doch so sehr. So geht es zumindest den Männern in der Oper "Die lustige Witwe" von Franz Lehár. Die Operette dient der Jungen Oper Neuburg als Stoff für ihr neuestes Bühnenstück. Mit einem kleinen Ausblick an Liedern verrät Leiter Franz Garlik, was die Besucher des Stücks bei den Aufführungen erwarten wird.

Da stehen die vier Herren auf der Bühne, singen über ihre Anstrengungen in der Damenwelt und haben dabei nur eines im Sinn: Sie wollen die lustige Witwe heiraten - ihr Name ist Hanna (gespielt wird sie von Lauren Francis) -, weil diese doch das üppige Erbe ihres Gatten geerbt hat. Doch würde die junge Frau einen Mann woanders finden, verließe das Geld mit ihr das Land, und das darf in dem fiktiven Staat Pontevedro auf keinen Fall passieren. Also müssen sich die Herren dort ranhalten und bezirzen die frisch verwitwete Hanna nach allen Regeln der Kunst.

Es ist ein Stück mit viel Augenzwinkern, mit Witz und Charme und -wer weiß - vielleicht sogar einem Happy End. Alles Komponenten, die Garlik schon seit einiger Zeit attraktiv für eine eigene Produktion hielt. Denn, das betont Garlik im Gespräch, die Produktionen der Jungen Oper sollen vor allem für Publikum geeignet sein, das kein großes Vorwissen bei Opern hat: "Wir wollen Stücke für jeden auf die Bühne bringen."

Dass es jetzt nach jahrelangen Überlegungen tatsächlich "Die lustige Witwe" geworden ist, liegt an der Besetzung. Denn Garlik wählt nicht erst die Stücke aus und besetzt dann die Rollen, sondern überlegt sich zunächst, welche seiner Sänger für welche Rollen geeignet wären, und sucht dann passende Stücke.

Geprobt wird bereits seit eineinhalb Jahren, so lange dauert es, bis ein neues Stück auf die Beine gestellt wird. Nicht nur die Sängerinnen und Sänger müssen schließlich ihre Rollen einstudieren, Garlik muss sich auch auf die Musik konzentrieren. Da gibt es bei dieser Inszenierung eine Besonderheit. Denn das Orchester, bestehend aus acht Musikern (vier Streicher, Flöte, Horn, Klarinette und Klavier), wurde bereits im Vorfeld aufgenommen, was an organisatorischen Gründen lag. Die Musiker hat Garlik selbst dirigiert.

Generell ist es dem Regisseur wichtig, dass seine Inszenierungen besonders lebendig sind. Daher hat er diesmal auch auf eine Kooperation mit der Ballettschule Haas gesetzt. Die Tänzerinnen sollen die Atmosphäre der Gesangsstücke, die teils bei den Grisetten im Maxim´s spielen, teils volkstümliche Tänze von Pontevedro zeigen sollen, noch besser vermitteln. Damit das Stück generell auch für junges Publikum zugänglich ist, stehen weniger Darsteller auf der Bühne und der Text wurde im Vergleich zum Original um die Hälfte gekürzt. "Uns ist die Verständlichkeit sehr wichtig", meint Garlik. Die gute Verständlichkeit gefällt ihm bei "Die lustige Witwe" generell: "Es ist ein Stück ohne Längen, das jeder Laie versteht und dabei seinen Spaß haben kann."

Info: Das Stück "Die lustige Witwe" wird am Samstag, 18. März, um 19 Uhr und am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr im Neuburger Stadttheater aufgeführt. Tickets gibt es bei der Tourist-Info unter tourismus@neuburg-donau.de oder unter 08431 55400 zu kaufen.