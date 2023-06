Achtjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall in Neuburg leicht verletzt

Beim Rückwärtsfahren aus einer Einfahrt übersieht ein Autofahrer aus Neuburg ein kleines Mädchen auf dem Fahrrad. Das Kind wird leicht verletzt.

Ein Autofahrer aus Neuburg hat beim Rückwärtsfahren ein achtjähriges Mädchen auf dem Fahrrad übersehen und angefahren. Das teilte die Polizei mit. Bereits am 16. Juni, gegen 17.45 Uhr, ereignete sich in der Rosa-Neumayr-Straße in Neuburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein achtjähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Neuburger Autofahrer fährt achtjährige Fahrradfahrerin an

Das Mädchen und die Mutter fuhren jeweils auf dem Fahrrad die Spielstraße entlang. Zur gleichen Zeit fuhr ein 38-jähriger Autofahrer rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Straße ein. Hierbei übersah er das Mädchen auf dem Fahrrad. Folglich kam es zum Zusammenstoß, bei dem das Mädchen leicht verletzt wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)