Adolf-Kolping-Straße in Neuburg wird halbseitig gesperrt

Die Adolf-Kolping-Straße in Neuburg wird für einige Wochen halbseitig gesperrt. Das müssen Verkehrsteilnehmende beachten.

Aufgrund von umfangreichen Abbrucharbeiten kommt es in der Zeit von Montag, 6. November, bis einschließlich Montag, 20. November, zu einer halbseitigen Sperrung der Adolf-Kolping-Straße. Konkret ist der Bereich zwischen den Einmündungen in die Eybstraße und in die Gärtnerstraße betroffen, schreibt die Stadt Neuburg in einer Mitteilung. Der stadteinwärts laufende Verkehr ist demnach möglich.

Sperrung in Neuburg: Adolf-Kolping-Straße nur halbseitig befahrbar

Von der Ostermannstraße kommend ist nur noch das Rechtsabbiegen in die Innenstadt möglich. Der direkte Weg stadtauswärts ist während der zwei Wochen somit nur über die Eybstraße gestattet. (AZ)