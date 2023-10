Älteres Ehepaar wird in Neuburg von Auto erfasst

Zwei 87 und 90 Jahre alte Eheleute werden in Neuburg von einem Auto angefahren. Der Rettungswagen wird gerufen.

Ein Rentnerpaar ist in Neuburg von einem Auto angefahren worden. Das teilte die Polizei mit. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Neuburg hat Sonntagmittag, 15. Oktober, in der Luitpoldstraße beim Rückwärtsfahren zwei Fußgänger übersehen und angefahren. Gegen 11.50 Uhr wartete die 23-Jährige dort an einer roten Ampel. Als ein entgegenkommender Wagen nach links in die Pfalzstraße abbiegen wollte, setzte die 23-Jährige zurück.

23-Jährige fährt in Neuburg Rentnerehepaar an

Dabei erfasste sie ein 87 und 90 Jahre altes Ehepaar aus Ingolstadt. Die beiden Fußgänger wollten hinter dem Wagen der 23-Jährigen die Fahrbahn überqueren. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Ehepaar in die Klinik Neuburg. Die 23-Jährige blieb unverletzt. (AZ)