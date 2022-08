„Äpfel und Birnen“: Kann man die Brücken in Plattling und Neuburg vergleichen?

Das Aktionsbündnis „Auwald statt Asphalt“ sieht kaum Parallelen zwischen der Brückensituation in Plattling und der geplanten Donaubrücke in Neuburg.

Im Rahmen des Besuchs der Neuburger Stadtratsdelegation in Plattling konnten sich auch Vertreter und Vertreterinnen des Aktionsbündnisses „Auwald statt Asphalt“ ein Bild vor Ort machen. Bei einem Treffen des Bündnisses wurden die gefassten Eindrücke vorgestellt und diskutiert. Dabei waren sich die Teilnehmer einig, dass sich die Situation in Plattling mit der hier in Neuburg nicht vergleichen lässt.

Dafür sehen die Bündnismitglieder laut Mitteilung folgende Gründe: Während in Plattling aufgrund der Geländestruktur die Brücke nahezu waagerecht gebaut werden konnte, müsse die Brücke in Neuburg einen Höhenunterschied von der Grünauer Straße bis zur Staatsstraße 2214 von über 23 Metern überwinden (Quelle: Brennerplan). In Plattling war es also möglich, die Brücke so zu bauen, dass sie die Baumspitzen des Auwalds nicht überragt; in Neuburg müsste demgegenüber eine Hangbrücke auf über zehn Meter über dem Boden aufgeständert werden (Quelle: Stadt Neuburg).

Kann man die Brücken in Plattling und Neuburg vergleichen?

Der Bauablauf und Baubetrieb konnte in Plattling innerhalb eines schmalen Korridors erfolgen, in Neuburg sei dies wegen des fehlenden Zugangs zu den Uferstellen, insbesondere im Norden, nur mit Aufschüttung, Verdichtung und Abholzung möglich. In Plattling konnte die Strecke so geführt werden, dass das Bauwerk an einem Naturraum angrenzt, in Neuburg würde die Trasse ein FFH-Gebiet durchschneiden. Während in Plattling mit der neuen Straße zwischen Autobahn A92 und Bundesstraße B8 ein Fernverkehrsproblem gelöst werden sollte, handle es sich in Neuburg hauptsächlich um ein Ziel- und Quellverkehrsproblem. Das bedeutet laut Bündnis: Der Stau in der Innenstadt zu Stoßzeiten entstehe durch Verkehrsteilnehmer, die ihr Ziel in der Stadt aufsuchen, statt diese umfahren zu wollen.

Die Entlastung der Innenstadt Plattlings wurde auf 44 Prozent prognostiziert (Quelle: Staatliches Bauamt Passau: Ludwigsplatz 44 Prozent), wohingegen die Entlastung in Neuburg mit geschätzten 22 Prozent deutlich geringer ausfallen würde. (Quelle: Brennerplan: Luitpoldstraße 22 Prozent). Während die Kosten in Plattling auf 19,3 Millionen Euro veranschlagt wurden, gingen die Planungen in Neuburg im Jahr 2016 von 65 Millionen Euro aus. Am Ende der achtjährigen Bauzeit beliefen sich diese in Plattling auf rund 57 Millionen Euro und damit knapp das Dreifache der ursprünglich geplanten Aufwendungen.

Aktionsbündnis „Auwald statt Asphalt“ in Neuburg sieht kaum Parallelen zur Brücke in Plattling

Das Aktionsbündnis ist der Ansicht, dass eine vergleichbare Kostensteigerung auch in Neuburg möglich wäre. In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, dass es sich bei der Plattlinger Ortsumfahrung mit Isarquerung um das größte Staatsstraßenbauprojekt handelt, welches vom Freistaat finanziert wurde (Quelle: Staatliches Bauamt Passau). Als in Plattling 2007 das Planfeststellungsverfahren genehmigt wurde, dauerte es noch weitere 14 Jahre bis Beendigung des Projekts 2021. „Auwald statt Asphalt“ geht von einer ähnlichen Zeitplanung in Neuburg aus.

Lesen Sie dazu auch

Zusammenfassend ist sich das Aktionsbündnis einig, dass es erstaunlich wenig „frappierende“ Parallelen in den wesentlichen Kriterien zwischen Plattling und Neuburg gibt. „Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen“, ist die Meinung des Aktionsbündnisses. (AZ)