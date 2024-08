Ärger um Müll am Sèter Platz: „Da muss man dranbleiben“

Er könnte einer der idyllischsten Plätze in der Neuburger Innenstadt sein: Viel Grün, große Bäume, dazu Schatten spendende Säulengänge und in der Mitte thront der Bücherturm. Doch der Sèter Platz hat einen ganz anderen Ruf. Einen, der immer wieder Ärger aufkochen lässt und unter anderem in den Neuburger Facebook-Gruppen thematisiert wird. Die Stadt weiß um das Problem von vermüllten Grasflächen und Schmierereien und versichert, „wir agieren längst“.

