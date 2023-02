Neuburg

20:00 Uhr

Ärger wegen Ramadama: Werkleiterin entschuldigt sich im Kreistag

Plus Die Regelungen der Landkreisbetriebe zum Müllsammeln in der Natur sind vom Tisch. Mathilde Hagl bittet um Entschuldigung und räumt Fehler ein. Der Landrat mahnt zu mehr Respekt.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Die "Causa Ramadama" - so könnte die ganze Thematik in die Geschichte des Landkreises eingehen - hat in den vergangenen Tagen für ordentlich Zündstoff gesorgt. Wie berichtet, hagelte es massive Kritik gegen den Kreischef vonseiten der Bürgermeister. Die reichte von Interessenlosigkeit über schlechte Kommunikation bis hin zur Unfähigkeit. Hintergrund ist eine neue Richtlinie, die das Einsammeln von Müll in der freien Natur in einen rechtlich abgesicherten Rahmen packen sollte. Werkleiterin Mathilde Hagl hatte sie bei der jüngsten Bürgermeister-Dienstbesprechung vorgestellt - und zog ebenfalls den Zorn der Gemeindechefs auf sich. Am Dienstag erklärte sie die Richtlinie dann für nichtig, am Donnerstag bat sie den Kreistag um Entschuldigung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen