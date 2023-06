Neuburg

"Air Defender 2023": So ist das Neuburger Geschwader an der Übung beteiligt

Am Freitag landete die A400M mit den spanischen Kräften auf der Basis in Zell.

Plus Am Montag ist mit "Air Defender 2023" das größte Luftwaffenmanöver seit Bestehen der Nato gestartet. Auch das Neuburger Geschwader ist dabei - mit Gästen aus dem Süden.

Von Katrin Kretzmann

Was ist das für ein grelles Licht? Diese Frage dürften sich einige Autofahrer gestellt haben, die am Wochenende auf der B16 bei Neuburg unterwegs waren. Auf dem Flugplatz in Zell, etwa auf Höhe der St.-Andreas-Kreuzung, ist ein Areal der Basis, sobald es dunkel wird, ungewöhnlich stark beleuchtet. Der Grund dafür kommt aus Spanien und ist Teil eines historischen Ereignisses, dessen Startschuss am Montag war: "Air Defender 2023", die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato. Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg gehört zu den Beteiligten der Übung, die noch bis 23. Juni am Himmel über Deutschland stattfindet - und darauf ist der Verband mächtig stolz.

Drei spanische Eurofighter sind während der Übung "Air Defender 2023" in Neuburg stationiert. Foto: Germaine Nassal/Taktisches Luftwaffengeschwader 74

Seit Freitag stehen die drei spanischen Eurofighter auf der Basis in Zell. Sie sind der Grund für den grellen Lichtkegel, der in den Nachthimmel strahlt, denn die Maschinen müssen bewacht werden - und das rund um die Uhr, da keine Shelter, also "Garagen" für die Jets zur Verfügung stehen. Knapp 35 Soldatinnen und Soldaten aus der südeuropäischen Nation brachte eine A400M. Die Kampfjets starten, gemeinsam mit den heimischen Eurofightern, von Neuburg aus zu den jeweiligen Manövern mit den anderen teilnehmenden Nationen im süddeutschen Luftraum, teilweise aber auch nach Tschechien oder Rumänien.

