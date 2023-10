Neuburg

Aktion gegen Geisterradler: So läuft es am neuen, umstrittenen Radweg

Sie stoppten am Mittwoch Geisterradler an der Augsburger Unterführung: (von links) Verkehrsreferent Bernhard Pfahler, Franz Sailer von der Neuburger Polizei und Stefan Kaufmann vom ADFC.

Plus Am Mittwoch werden in Neuburg verstärkt Geisterradler aufgehalten, auch am viel diskutierten Radweg an der Augsburger Unterführung. Wie läuft es dort mittlerweile?

Von Andreas Zidar

Der Mann ist ehrlich. "Ich fahre immer so", sagt er, und ist sich offenbar keiner Schuld bewusst. "Das ist falsch", macht ihm Polizist Franz Sailer klar. "Stimmt, alles gut", ist der Mann nach einer kurzen Erklärung einsichtig, steigt ab und schiebt sein Rad weiter. Begegnungen wie diese gibt es einige an diesem Mittwochmittag. Sailer, der Verkehrsexperte der Neuburger Polizei, steht zusammen mit dem Verkehrsreferenten Bernhard Pfahler und Stefan Kaufmann vom Fahrradverein ADFC an der Augsburger Unterführung und hält Radler auf, die auf der falschen Seite fahren - in diesem Fall vom Kreisverkehr kommend auf der linken Seite in Richtung Schwalbanger. Natürlich geht es bei diesem Termin um den neuen, viel diskutierten Radweg an dieser Stelle.

Am Morgen gegen 7.30 Uhr stehen Sailer, Pfahler und Kaufmann noch auf der Donaubrücke, um dort den Verkehr zu kontrollieren. Rund 30 falsch fahrende Radler und E-Scooter-Fahrer habe man aufgehalten, berichtet Pfahler später. Das Bußgeld von 55 Euro, das normalerweise fällig wäre, mussten die Sünder ausnahmsweise nicht zahlen, stattdessen blieb es bei einer Verwarnung. "Heute geht es rein um Aufklärung", so Pfahler. Schließlich gefährden Geisterradler sich selbst und alle anderen.

