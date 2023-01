Aktuell geschlossen: Was wird aus dem Kiosk in Park- und Brandlbad?

Plus Die Besucherzahlen im Neuburger Parkbad steigen wieder, doch der Kiosk im Foyer bleibt wohl geschlossen. Die Zukunft des Gastro-Angebots, auch für das Brandlbad, ist ungewiss.

Im Neuburger Parkbad kehrt etwas Normalität zurück. Mittlerweile hat die Sauna wieder geöffnet und die Wasser- und Lufttemperaturen sind zurück auf Normalniveau. Diese Verbesserungen zahlen sich aus: Die Besucherzahlen im Neuburger Parkbad steigen wieder. Doch eines wird in dieser Saison wohl nicht mehr zur Verfügung stehen: der Kiosk im Foyer. Die Zukunft des gastronomischen Angebots im Hallenbad sowie im Brandlbad ist ungewiss.