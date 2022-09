Neuburg

Aktuell keine Bauplätze: Wo kann die Stadt Neuburg noch wachsen?

Plus Die Nachfrage nach Bauplätzen ist hoch. Doch die Stadt Neuburg kann aktuell keine Grundstücke anbieten. Wie schwer es ist, neues Bauland zu schaffen, und was geplant ist.

Von Andreas Zidar

Ein eigenes Haus in Neuburg – für viele Menschen offenbar eine Traumvorstellung. Bauland im Stadtgebiet ist heiß begehrt. „Die Nachfrage nach Bauplätzen ist sehr hoch“, weiß Bernhard Hillebrand, der bei der Stadt Neuburg für den Bereich Grunderwerb zuständig ist. Regelmäßig gebe es deutlich mehr Bewerber als verfügbare Grundstücke. Beispiele: Für die fünf Bauplätze, die zuletzt im Baugebiet „Nußschütt“ in Joshofen zu haben waren, meldeten sich insgesamt 50 Bewerber. In Heinrichsheim Mitte waren es 114 Bewerber für elf Grundstücke. Doch wie kann die Stadt diese Nachfrage stillen? Wo kann Neuburg noch wachsen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

