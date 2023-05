Aktuelle Umfrage: Neuburger Händler punkten mit Freundlichkeit

In einer Umfrage schneiden Neuburger Geschäfte im Bereich Freundlichkeit überdurchschnittlich gut ab. Das sind die aktuellen Ergebnisse des 5. Neuburger Kundenspiegels.

Im März und April 2023 befragten die Interviewer des niederbayerischen Marktforschungsinstituts MF Consulting Dieter Grett im Rahmen des 5. Neuburger Kundenspiegels nach 2009, 2012, 2015 und 2018 wieder rund 900 repräsentativ ausgewählte Personen nach ihrer Kundenzufriedenheit mit den örtlichen Geschäften. Die Probanden gaben in dieser Auftrags-unabhängigen Studie an, in welchen der 79 auf dem Fragebogen aufgeführten Geschäften sie in den vergangenen zwölf Monaten etwas gekauft haben, sie sich beraten haben lassen oder sie sonstige Leistungen in Anspruch genommen haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das sind die Ergebnisse des 5. Neuburger Kundenspiegels

Die Probanden gaben an, wie zufrieden sie mit der Freundlichkeit, der Beratungsqualität und dem wahrgenommenen Preis-Leistungs-Verhältnis in den Geschäften sind. Ziel der Studie ist es, den an der Untersuchung beteiligten Unternehmern ein Bild ihrer Firma aus Sicht des über Erfolg und Misserfolg entscheidenden Kunden zu geben, heißt es. Das Kriterium „Freundlichkeit“ wurde wie in allen Städten seit 1997 auch hier bei allen 79 unter die Lupe genommenen Firmen aus den gleichen zwölf Branchen untersucht. Das Ergebnis: Durchschnittlich 87,6 Prozent der 909 nach Geschlecht und Alter repräsentativ ausgewählten Personen, die in Neuburg öfter einkaufen, gaben an, dass sie mit der Freundlichkeit in den auf dem Fragebogen aufgelisteten Geschäften (sehr) zufrieden sind. Dies bedeutet im Vergleich zu 131 anderen deutschen Städten den laut Mitteilung sehr erfreulichen zwölften Platz.

Es ergibt sich im Vergleich zur letzten Studie ein weiterer signifikanter Anstieg und das bisher mit Abstand beste Ergebnis der Untersuchungsreihe in Neuburg. Zuletzt lagen die Werte bei 83,3 Prozent (2009), 77,5 Prozent (2012), 81,8 Prozent (2015) und 85,3 Prozent (2018). Insgesamt ist das aktuelle Ergebnis für die Einkaufsstadt Neuburg gerade in so schwierigen Zeiten für den stationären Einzelhandel ein sehr erfreuliches Ergebnis mit einer positiven Perspektive, die die örtlichen Geschäftsleute für die Zukunft zusätzlich motivieren und ermutigen sollte, heißt es in der Mitteilung. (AZ)

