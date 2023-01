Akustik in der Großen Dürnitz bleibt ein Problem

Finanzminister Füracker antwortet auf den Wunsch, die Akustik in der Gewölbehalle im Neuburger Schloss zu verbessern.

Es war im November vergangenen Jahres, als die Kreishandwerkerschaft in Neuburg ihre Freisprechungsfeier in der „Großen Dürnitz“ im Neuburger Schloss abhielt. „Weil man sein eigenes Wort nicht verstanden hat“, so Hans Mayr damals im Gespräch mit unserer Redaktion, verschickte der Kreishandwerksmeister und Stadtrat Briefe. Er schrieb an OB Bernhard Gmehling, den Landtagsabgeordneten Matthias Enghuber sowie an Staatssekretär Roland Weigert, damit sie sich für eine Verbesserung der Akustik in der „Großen Dürnitz“ einsetzen. Alle drei wandten sich an den Bayerischen Finanzminister. Nun bekam sie und Bauunternehmer Mayr ein Antwortschreiben von Albert Füracker.

Füracker erklärt in dem Schreiben, dass der lange Nachhall in der Großen Dürnitz auf der Ausgestaltung des Raums als gewölbte Säulenhalle mit weitgehend schallharten Oberflächen beruht. Den akustischen Gegebenheiten könne mit entsprechenden Lautsprecheranlagen entgegengewirkt werden. Auch diese technischen Möglichkeiten hätten bislang wohl dazu geführt, dass bis vor Kurzem durch die Kreishandwerkerschaft Neuburg über Oberbürgermeister Gmehling keine Beschwerden von Nutzern betreffend der die Akustik geäußert wurden.

Eine Möglichkeit für die Große Dürnitz: schallabsorbierende Flächen an den Wänden

Aufgrund der Architekturgestaltung des Raums und aus Gründen des Denkmalschutzes könnten an den Gewölben keine Schallschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Eine denkbare Möglichkeit, um die Akustik des Saals positiv zu beeinflussen, wäre aus Sicht der Schlösserverwaltung aber die Anbringung von schallabsorbierenden Flächen an den fenster- und türfreien Wänden. Die Akustik eines Konzert- oder Hörsaals kann mit diesen Maßnahmen allerdings nicht erreicht werden.

„Die Schlösserverwaltung wurde gleichwohl mit Schreiben vom 22. November 2022 gebeten, gegebenenfalls unter Einbeziehung eines Raumakustikers diese Möglichkeit näher zu prüfen. Das Ergebnis dieser Prüfung bleibt abzuwarten“, endet der Brief des Finanzministers. (AZ)