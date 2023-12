Neuburg

12:32 Uhr

Alarm schlägt an, als Jugendliche in Neuburg Kosmetik klauen will

Artikel anhören Shape

Für 30 Euro klaut ein Mädchen mehrere Kosmetikartikel in einem Markt in Neuburg. Dann schlägt die Alarmanlage an.

Ein 16-jähriges Mädchen aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Montagmittag bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt am Schrannenplatz ertappt worden. Gegen 11.30 Uhr steckte sich das Mädchen laut Polizei mehrere Kosmetikartikel im Gesamtwert von knapp 30 Euro in die Jackentasche und wollte damit den Markt verlassen. Als am Ausgang die Alarmanlage anschlug, wurde die 16-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Nach Feststellung der Personalien wurde das Mädchen an Sorgeberechtigte übergeben. Sie muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. (AZ) Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite.

Themen folgen