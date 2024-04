Alarmanlage schlägt an: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Ein 17-Jähriger hat in einem Drogeriemarkt eine Gutscheinkarte bezahlt, doch in seiner Tasche steckten noch mehr "Geschenke".

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Neuburg wurde Donnerstagmittag bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt am Schrannenplatz auf frischer Tat ertappt.

Ladendiebstahl in Neuburger Drogerie: 17-Jähriger erhält Hausverbot

Wie die Polizei mitteilte, wollte der junge Mann gegen 12.45 Uhr nach dem Bezahlen einer Guthabenkarte den Markt verlassen. Allerdings schlug an der Türe die Alarmanlage an. In der Tasche des Jugendlichen wurde Diebesgut im Wert von rund 34 Euro gefunden. Nach Erhalt eines Hausverbots und Feststellung seiner Personalien wurde der 17-Jährige wieder entlassen. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. (AZ)

