Alarmrotte: Deshalb starten Neuburger Eurofighter Samstagnacht

Wenn die Eurofighter über den Neuburger Himmel jagen, wird es laut. Deshalb war es am Wochenende wieder so weit. Der G7-Gipfel spielt dabei eine Rolle.

Am Wochenende wurde es mehrmals laut über dem Neuburger Himmel, so etwa gegen 23.15 Uhr am Samstag. Grund war der Start jeweils zweier Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74. Ein Alarmstart, etwa weil eine unbekannte Maschine in den Luftraum eingedrungen oder der Funkkontakt zu einem Flugzeug abgebrochen ist, war es aber nicht, wie eine Sprecherin der Luftwaffe auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.

G7-Gipfel: Neuburger Eurofighter sichern Luftraum

So stellt der Militärverband in Neuburg eine zusätzliche Alarmrotte zur bereits bestehenden im Rahmen des G7-Gipfels, der derzeit auf Schloss Elmau stattfindet. Das Luftwaffengeschwader stehe aus diesem Anlass unter besonderer Alarmbereitschaft, so die Sprecherin weiter. In einer Pressemitteilung des Luftwaffengeschwaders heißt es ergänzend, dass es durch die An- und Abreise von Staatsgästen deshalb auch nachts zu einigen Schutz- und Eskortflügen kam, die durch den Neuburger Verband im Rahmen der Amtshilfe übernommen wurden. Die Flüge verliefen alle planmäßig und ohne Zwischenfälle.

Neuburger Luftwaffengeschwader: Verstärkung der Alarmrotte dauert noch bis Dienstag

Die Verstärkung der Alarmrotte dauert noch bis Dienstagabend an. Der Militärverband bittet um Verständnis. Bei Fragen steht das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zur Verfügung. (krek)