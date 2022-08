Neuburg

vor 1 Min.

Alkohol, Unfall, brennendes Auto: 24-Jähriger in Neuburg verurteilt

Plus Im Februar krachte ein 24-Jähriger in Bertoldsheim mit seinem Auto gegen einen Baum. Er und sein Freund retteten sich aus dem brennenden Wagen - und standen nun vor dem Neuburger Amtsgericht.

Von Winfried Rein

Mit viel Glück haben ein 24-jähriger Autofahrer und sein Mitfahrer einen Unfall in der Bertoldsheimer Schlossallee überlebt: Ihr Wagen schleuderte im Februar aus einer Linkskurve frontal gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Den Fahrer verurteilte das Amtsgericht Neuburg am Dienstag zu acht Monaten Bewährungsstrafe und einem Jahr Führerscheinentzug.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .