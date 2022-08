Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall in Neuburg und flüchtet

Ein Mann fährt ohne Führerschein und beschädigt ein parkendes Auto. Kurz darauf fasst ihn die Polizei. Er wird in die Psychiatrie nach Ingolstadt gebracht.

Alkohol und eine Psychose sind wohl die Gründe dafür, dass ein 45-Jähriger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Unfall in Neuburg verursacht hat: Der Autofahrer aus dem Landkreis Augsburg fuhr in der Franz-Boecker-Straße gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Durch den lauten Zusammenstoß wachten mehrere Zeugen auf und konnten den Unfallverursacher in seinem beschädigten Auto in Richtung Schwalbanger davonfahren sehen. Hieraufhin wurde die Polizei verständigt. Ein weiterer Zeuge konnte das Auto sodann nicht weit entfernt in einer Straße festgefahren entdecken. Zudem konnte dieser Zeuge erkennen, wie sich der Fahrer zu Fuß von seinem Auto entfernte.

Der Autofahrer war ohne Führerschein in Neuburg unterwegs

Gegenüber den Beamten der eingesetzten Streife zeigte sich der Unfallverursacher, der ohne Führerschein unterwegs war, verbal aggressiv. Er beleidigte die Polizisten mehrfach. Um sich selbst zu schützen, legten die Beamten dem Mann Handfesseln an. Mit 1,42 Promille war er stark alkoholisiert, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Bei der Fesselung sowie bei der durchgeführten Blutentnahme leistete der 45-Jährige Widerstand. Der Beschuldigte wurde aufgrund des Verdachts einer akuten Psychose in die Psychiatrie des Klinikums Ingolstadt gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 6000 Euro. (AZ)