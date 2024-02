Alle Fotos im Überblick: Der Fasching in Neuburg und Umgebung

Die Faschingssaison neigt sich dem Ende zu – und in Neuburg und der Region wird und wurde ausgiebig gefeiert. Hier finden Sie unsere Bilderstrecken in der Übersicht.

Fasching in Neuburg: Unsere Bilder im Überblick

Die Burgfunken laden zum ersten Trachtenwahnsinn in das Neuburger Kolpinghaus. Rund 200 Gäste feiern in Dirndl und Lederhose. Hier gibt es die besten Bilder.

47 Bilder Die besten Bilder vom Trachtenwahnsinn der Burgfunken Neuburg Foto: Patricia Viertbauer

Am Abend des Donauschwimmens fand wieder der Wasserwachtsball statt. Er ist Kult in Neuburg. Die schönsten Bilder.

32 Bilder Das sind die besten Bilder vom Wasserwachtsball 2024 in Neuburg Foto: Stefanie Winter

Verkleiden darf man sich selbstverständlich auch beim Donauschwimmen in Neuburg. Impressionen in Bildern sehen Sie hier:

107 Bilder Das sind die schönsten Bilder vom Neuburger Donauschwimmen 2024 Foto: Winfried Rein, Dorothee Pfaffel, Katrin Kretzmann und Claudia Stegmann

Zum 33. Mal richteten die Neuburger Faschingsgesellschaft Burgfunken das große Gardetreffen aus. Zehn Garden und Showtanzformationen zeigten ihr Können in der Parkhalle.

177 Bilder Das große Gardetreffen der Neuburger Burgfunken in Bildern Foto: Holger Meilinger

Die Neuburger Faschingsgesellschaft Burgfunken richtete erneut das Kindergardetreffen aus.

174 Bilder Das Kindergardetreffen der Neuburger Burgfunken in Bildern Foto: Holger Meilinger

Mit einem rauschenden Krönungsball starteten die Neuburger Burgfunken in die Faschingssaison. Eindrücke von der Veranstaltung gibt es in der Bildergalerie.

40 Bilder Der Krönungsball der Burgfunken: Das sind die Bilder Foto: Andrea Hammerl

Fotos satt: So feiert Bertoldsheim den Fasching

Zahlreiche Närrinnen und Narren feierten beim Faschingsumzug in Bertoldsheim. Mit dabei waren sieben Musikkapellen, acht Garden 25 Fußgruppen und 21 Wagen.

131 Bilder Asterix und Ampel: Das sind die Bilder vom Faschingsumzug in Bertoldsheim Foto: Peter Maier

Beim Krönungsball in Bertoldsheim zeigten Prinzenpaare und Garden vor begeistern Zuschauern ihr Können.

49 Bilder Bertoldsheim feiert seinen Krönungsball: Das sind die Bilder Foto: Peter Maier

Fasching in Biding: Die Fotos vom Landjugendball

In einen Märchenwald hat sich die Meier-Halle am Freitag verwandelt. Zahlreiche Faschingsnarren feierten dort beim Landjugendball.

46 Bilder So feiert Biding: Das sind die Bilder vom Landjugendball 2024 Foto: Peter Maier

Hollywood in Obermaxfeld: Die Bilder vom Landfrauenfasching

Mit Hollywood kann es Obermaxfeld locker aufnehmen: Das zeigten die Landfrauen bei ihrer Faschingsrevue im Schützenheim.

51 Bilder Stars und Sternchen: Das sind die Bilder vom Landfrauenfasching Foto: Andrea Hammerl

Faschingsumzug und mehr in Rennertshofen: Unsere Bilder

Bereits zum 40. Mal schlängelte sich ein Gaudiwurm durch Rennersthofen. Mit dabei waren im Jubiläumsjahr auch wieder viele Stammgäste.

55 Bilder Qualle, Pumuckl und Co: Das sind die Bilder vom Umzug in Rennertshofen Foto: Manfred Dittenhofer

Einen glamourösen Auftakt in die Faschingssaison 2024 feierte die Fidelitas in Rennertshofen mit ihrem Krönungsball. Eindrücke von der Veranstaltung gibt es in der Bildergalerie.