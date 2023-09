Alle Infos zur NR-Podiumsdiskussion zur Landtagswahl

Fünf Kandidaten aus der Region stellen sich heute Abend der Fragerunde ihrer Heimatzeitung. Wie der Abend abläuft, wann es losgeht und wie Sie auch von Zuhause aus alles mitbekommen.

Die Stehtische sind aufgestellt, die Mikros sind getestet, das stille Wasser steht bereit: Es kann losgehen. Heute Abend findet die Podiumsdiskussion der Neuburger Rundschau zur Landtagswahl am 8. Oktober statt. Fünf Direktkandidatinnen und -kandidaten stellen sich den Fragen von Redaktionsleiterin Barbara Wild und Redakteurin Katrin Kretzmann. Gemeinsam fühlen sie den Bewerberinnen und Bewerbern auf den Zahn, testen deren Lokalwissen und auch die rhetorischen Fähigkeiten. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr.

Bereits ab 17.30 Uhr sind die Türen des Kolpinghauses geöffnet. Das Team von Enzersberger Gastronomie versorgt die Gäste mit Getränken am Tisch. Es bleibt vorab genug Zeit für einen Plausch, sich umzusehen und mit Bekannten über Politik zu fachsimpeln. Pünktlich um 18.30 Uhr beginnt dann die Diskussionsrunde auf der Bühne. Gleichzeitig startet auch die Live-Übertragung im Internet.

Verfolgen Sie live im Internet die Podiumsdiskussion der Neuburger Rundschau

Wer selbst am Donnerstagabend keine Zeit hat, persönlich im Kolpinghaus dabei zu sein, kann die Diskussion nämlich über die Website der Neuburger Rundschau live verfolgen oder auch später noch ansehen. Sie können im Browser ihres Gerätes (Laptop, Tablet oder Handy) den direkten Link www.augsburger-allgemeine.de/nr-podiumsdiskussion eingeben. Oder Sie scannen einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und Sie gelangen direkt auf die passende Internetseite.

Auf dem Podium werden die Direktkandidaten und -kandidatinnen der Parteien stehen, die derzeit im bayerischen Landtag vertreten sind. Die AfD war eingeladen, nimmt aber nicht teil. Dabei sind der amtierende Stimmkreisabgeordnete Matthias Enghuber (CSU), Staatssekretär und Landtagsabgeordneter Roland Weigert (FW), Marina Abstreiter (Bündnis 90/Grüne), Siegfried Sibinger (SPD) und Theresa Ley (FDP).

Worüber werden wir sprechen? Natürlich sollen sich die Kandidierenden persönlich präsentieren und erklären, was sie zu ihrer Kandidatur bewogen hat.

Bei der Podiumsdiskussion der Neuburger Rundschau hat auch das Publikum das Wort: Stellen Sie ihre Fragen

Doch es geht auch um lokale Interessen der Region: Welche Ziele verfolgen die Bewerber in Sachen Verkehr? Wie lösen sie die Krise den Mangel an Betreuungsplätzen und Lehrern? Was sagen sie zur Wiedervernässung des Donaumooses? Nach der geführten Fragerunde hat das Publikum das Wort. Es können Fragen gestellt werden. Auch vorab haben die Redaktion bereits einige Anliegen der Wählerinnen und Wähler erreicht.

Am Ende der Veranstaltung hat die Neuburger Rundschau hoffentlich dazu beigetragen, dass jeder und jede seine Entscheidung für die Wahlen am 8. Oktober treffen kann. Bis zu den ersten Ergebnissen am Wahlsonntag bleibt es auf alle Fälle spannend. (fene)