Alle vier Reifen am Auto eines Neuburgers beschädigt

Unbekannte beschädigen das Auto eines Neuburgers. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben die Reifen eines Autos in Neuburg beschädigt. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Ein 25-jähriger Neuburger hatte sein Fahrzeug am 1. Januar während des Tages auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants „Am Südpark“ in Neuburg abgestellt. Als er am Abend mit diesem nach Hause fahren wollte, musste er feststellen, dass ein unbekannter Täter alle vier Reifen beschädigt hatte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)