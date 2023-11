Allerheiligen: Tausende Besucher bei zentraler Gedenkfeier

Tausende Besucher kamen am Feiertag in Neuburg zur Gräbersegnung auf die Friedhöfe. Auch die letzten Zeitzeugen der Sudetendeutschen gedachten ihrer Verstorbenen.

Strahlender Sonnenschein an Allerheiligen wies für Stadtpfarrer Herbert Kohler auf die wichtigste Botschaft des Tages hin: "Das Leben führt nicht in ein dunkles Grab, sondern zum Licht Gottes." Tausende besuchten gestern ihre Verstorbenen auf den Friedhöfen. Zur zentralen Gedenkfeier in Neuburg kamen rund 700 Menschen.

Vor dem großen Kreuz im alten Friedhof an der Franziskanerstraße versammelten sich Priester, Ministranten und die Besucher. Die Stadtkapelle mit Alexander Haninger spielte unter anderem den evangelischen Choral "Alle Menschen müssen sterben". Jeder einzelne gehöre nicht nur zu seiner Familie, sondern zu Gott, sagte Pfarrer Kohler, "diese Zusammengehörigkeit mit Gott ist unsere tiefste Wurzel".

Neuburgs Stadtpfarrer Herbert Kohler erzählte von zwei Beerdigungen

Die katholische Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Hl. Geist hat im Schnitt jeden zweiten Tag eine Beerdigung. Herbert Kohler erzählte von den beiden letzten. Es ging um eine Ordensschwester und ihr vorbildliches Leben und einen Menschen mit Behinderung, der von seiner Familie liebevoll angenommen worden sei. Sie hätten gewusst, wo sie hingehören.

Der vietnamesische Kaplan Chat Nhat segnete Gräber in den Neuburger Stadtteilen. Foto: Winfried Rein

Der Stadtpfarrer bedankte sich bei den Friedhofsbesuchern für die Pflege ihrer Gräber, beim Friedhofsamt der Stadt Neuburg und bei Holger Rinberger und seiner Mannschaft. Sie seien es, die dem alten Friedhof an der Franziskanerstraße und den anderen Friedhöfen "ihren würdevollen Charakter geben". Das gelte auch für alle Beerdigungen, gleich ob mit Priester oder Trauerredner.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft legte wieder einen Kranz für ihre verstorbenen Mitglieder nieder. Seit Jahren gilt diese Geste der Heimatvertriebenen als ein Zeichen gegen Kriege, Vertreibung und Gewalt jeder Art. Die Landsmannschaft wird älter und verliert Mitglieder. Es gebe aber noch letzte Zeitzeugen von Flucht und Vertreibung, sagte Gerhard Wurps, "es sind die letzten, die im Herzen Verletzungen und Erinnerungen an die Liebsten tragen, die Flucht und Vertreibung nicht überlebt haben". An sie und alle Verwandten, die in der alten Heimat gestorben seien, denke man an Allerheiligen ganz besonders. Die Sudetendeutschen verneigten sich vor ihnen und vor allen Verstorbenen, "auch vor den von der Welt Vergessenen, an die niemand mehr denkt".

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft setzt sich für Frieden ein. Die Gebrüder Weis und Gerhard Wurps (von links) legten einen Kranz am großen Kreuz nieder. Foto: Winfried Rein

Allerheiligen wird oft mit der Familie gefeiert

In allen Friedhöfen in der Stadt und im Umland segneten die Priester die Gräber. In den Kirchen wird an die Verstorbenen des Jahres erinnert. In Ried stehen dazu fünf Kerzen auf dem Altar, in der Heiliggeistkirche sind viele Sterbebilder ausgestellt. Angehörige treffen oft nach längerer Zeit erstmals wieder zusammen und machen Allerheiligen auch zu einem Familientag. An Allerseelen leuchten "Seelenlichter" auf den Grabstätten als Symbol für die Hoffnung der Auferstehung.

Kaplan Chat Nhat zündete in Neuburg-Ried die Kerzen für die Verstorbenen des Jahres an. Foto: Winfried Rein

Dieses Gedenken an die "armen Seelen" am 2. November gibt es nur in der römisch-katholischen Kirche. Sie feiert Allerheiligen auch als Hochfest zum Gedenken an ihre Heiligen – die bekannten und weniger bekannten. Heilige tragen nicht automatisch berühmte Namen. Die Kirche kennt zahllose unbekannte Heilige. Sie meint damit "einfache Menschen, die auf Gott vertraut haben und von ihm heilig gemacht worden sind". Den stillen und gesetzlichen Feiertag begehen in Deutschland nur fünf Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.