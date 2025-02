Horst Köhlers Geheimbesuch in Neuburg: Erinnerungen an eine besondere Begegnung

Der Tod von Alt-Bundespräsident Horst Köhler hat auch in Neuburg große Betroffenheit ausgelöst. Was kaum jemand wusste: Das am vergangenen Samstag verstorbene ehemalige Staatsoberhaupt stattete der Renaissance-Stadt an der Donau am 21. August 2021 einen Privatbesuch ab. „Ein Tag, den ich nicht mehr missen möchte“, erinnert sich sein damaliger Stadtführer Manfred Veit.

Schon am Abend zuvor hatte Horst Köhler zusammen mit Rainer Eppelmann, dem letzten DDR-Minister für Verteidigung und Abrüstung, Verleger Claus Detjen sowie deren Ehefrauen im Hotel Klosterbräu in Bergen Quartier bezogen. Für Veit eine gute Gelegenheit, sich vorab beim Alt-Bundespräsidenten vorzustellen. Dabei erwähnte der frühere Kreisheimatpfleger und pensionierte Berufsoffizier eher beiläufig, dass er der letzte Kommandeur des ehemaligen DDR-Staatsgeschwaders war, das in Neuhardenberg im Kreis Seelow seinen Sitz hatte. „Und mit einem Mal offenbarten sich einige verblüffende Gemeinsamkeiten“, so Veit.

Ein kurzweiliges Kamingespräch mit Horst Köhler in Neuburg

Horst Köhler hatte in seiner früheren Tätigkeit als Chef des Sparkassen- und Giroverbandes das Schloss Neuhardenberg für ein Tagungszentrum erworben, während Rainer Eppelmann als dortiger Stimmkreisabgeordneter für die CDU in den Bundestag einzog und Claus Detjen als Verleger der Märkischen Oderzeitung wirkte. Manfred Veit: „Wir haben festgestellt, dass wir trotz unterschiedlicher Herkünfte eine Beziehung zur deutschen Wiedervereinigung haben, die uns verbindet.“ Und so kam es zu einem launigen, kurzweiligen, mehrstündigen Kamingespräch im Klosterbräu. Veit: „Über die Umstände seines Rücktritts 2010 haben wir allerdings kein Wort gewechselt.“

Nach der am nächsten Tag erfolgten Führung inklusive einer Visite in der Provinzialbibliothek bedankte sich Köhler mit einer Flasche Wein bei Manfred Veit. „Er war nach Theodor Heuß in den 1950er Jahren der zweite Bundespräsident, der Neuburg einen Besuch abgestattet hat. Ich behalte ihn als ausgesprochen umgänglichen, blitzgescheiten Menschen mit einem großartigen Humor in Erinnerung, der mit jeder Bemerkung den Nagel auf den Kopf getroffen hat“, würdigt der Neuburger Historiker den verstorbenen Politiker.

Und eines imponierte ihm ganz besonders: „Horst Köhler ist dank seiner Bodenständigkeit niemandem in Neuburg als Prominenter aufgefallen. Er wollte es einfach so.“