Neuburg

vor 48 Min.

Als Künstlerischer Leiter zurück am GKO Ingolstadt: Ariel Zuckermann im Interview

Plus Ariel Zuckermann ist als Künstlerischer Leiter ans Georgische Kammerorchester nach Ingolstadt zurückgekehrt. Wie fühlt sich das an?

Von Johannes Seifert

Ariel Zuckermann begann seine Musikerkarriere als Flötist und zählt mittlerweile zu den gefragtesten Dirigenten weltweit. Er absolvierte sein Dirigierstudium bei Jorma Panula in Stockholm und legte 2004 bei Bruno Weil an der Musikhochschule München sein Diplom ab. 2007 trat er sein Amt als Chefdirigent des Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt an. Mit Beginn der Saison 15/16 wurde Ariel Zuckermann zum Music Director des Israel Chamber Orchestra ernannt. Seit 2021 ist er erneut Künstlerischer Leiter des Georgischen Kammerorchesters Ingolstadt. Der israelische Dirigent leitete bereits zwischen 2007 und 2013 sehr erfolgreich das GKO. Für die Saison 2021 und 2022 kehrt er nun an seine alte Wirkungsstätte zurück. Vor wenigen Tagen konnte er tatsächlich ein überaus niveauvolles, erstes Abo-Konzert in Ingolstadt leiten. Im Gespräch mit der Neuburger Rundschau machte der Chefdirigent deutlich, wie sehr er sich über die Rückkehr an die Donau freut: „Es ist inzwischen so viel Zeit vergangen, dass es sich wie ein Heimkommen und Neuanfang zugleich anfühlt“.

